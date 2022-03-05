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В Барнауле отменились гастроли знаменитого грузинского ансамбля

В Барнауле отменились гастроли известного грузинского ансамбля фольклорного пения «Басиани».

Хор
Хор
СС0

Артисты должны были выступить в Барнауле 6 апреля.

«В связи со сложившейся обстановкой в мире, концерт переносится! Новая дата будет сообщена дополнительно», — говорится на сайте kassy.ru.

Ансамбль «Басиани» был основан в 2000 году по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и при поддержке Грузинского Патриархата солистами хора Свято-Троицкого кафедрального собора Тбилиси.

Со дня своего основания ансамбль включен в популяризацию грузинского традиционного многоголосья. За двадцать лет он восстановил много забытых фольклорных песен, записал и издал до 300 образцов пения, которые разошлись по всему миру.

Уникальное творческое мастерство ансамбля оценили во многих странах планеты.

Что с другими концертами

В филармонии отменились два концерта — моноспектакль «Шестое чувство» с участием органиста Даниэля Зарецкого и актера Владимира Кошевого. Он должен был состояться 5 марта.

Скрипка и орган
Скрипка и орган

Также отменяются гастроли титулярного органиста Кафедрального собора в Мерзебурге и концертного зала «Гевандхаус» в Лейпциге Михаэля Шенхайта из Германии. Концерт должен был пройти 11 марта.

Другие концерты пока что не стоят в отмене. Так, в Барнауле пройдут гастроли самых разных российских артистов — Пелагеи, Жеки, Андрея Бебуришвили, Александра Малинина, группы «Песняры» и других.

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