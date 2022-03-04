Барнаул
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Барнаульский оркестр исполнит музыку Штрауса, Кальмана, Дунаевского

12 марта в концертном зале «Сибирь» исполнят музыку из отечественных и зарубежных оперетт.

Оркестр "Сибирь"
Оркестр "Сибирь"
Предоставлено оркестром

Государственный оркестр «Сибирь» сыграет музыку из оперетт И. Штрауса «Летучая мышь», Ф. Легара «Веселая вдова», И. Кальмана «Сильва», И. Дунаевского «Белая акация», Е. Птичкина «Бабий бунт» и других.

Солисты — лауреаты международных конкурсов Надежда Гончарук, Иван Остапенко, Зинаида Герт, Дмитрий Скворцов.

Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист РФ Николай Комиссаров. Ведущая — Вера Климанова.

Начало в 17:00. Стоимость билетов 300−400 руб.

Напомним, что 4 и 5 марта на сцене концертного зала «Сибирь» состоятся сольные концерты блистательного петербургского баритона, солиста «Петербург-концерта», лауреата международных конкурсов Сергея Зыкова в сопровождении оркестра «Сибирь».

Солист исполнит известные советские хиты на музыку композитора Бабаджаняна: «Королева красоты», «Голубая тайга», «Улыбнись», Будь со мной" и другие.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене