Барнаульский оркестр исполнит музыку Штрауса, Кальмана, Дунаевского

12 марта в концертном зале «Сибирь» исполнят музыку из отечественных и зарубежных оперетт.

Государственный оркестр «Сибирь» сыграет музыку из оперетт И. Штрауса «Летучая мышь», Ф. Легара «Веселая вдова», И. Кальмана «Сильва», И. Дунаевского «Белая акация», Е. Птичкина «Бабий бунт» и других.

Солисты — лауреаты международных конкурсов Надежда Гончарук, Иван Остапенко, Зинаида Герт, Дмитрий Скворцов.

Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист РФ Николай Комиссаров. Ведущая — Вера Климанова.

Начало в 17:00. Стоимость билетов 300−400 руб.

Напомним, что 4 и 5 марта на сцене концертного зала «Сибирь» состоятся сольные концерты блистательного петербургского баритона, солиста «Петербург-концерта», лауреата международных конкурсов Сергея Зыкова в сопровождении оркестра «Сибирь».

Солист исполнит известные советские хиты на музыку композитора Бабаджаняна: «Королева красоты», «Голубая тайга», «Улыбнись», Будь со мной" и другие.