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В барнаульском парке «Центральный» остановят работу кафе и аттракционов

Аттракционы и точки общепита приостановят работу в парке «Центральный» 22 июня с 8 до 21 часа, сообщили в мэрии Барнаула.

Карусель, парк.
Карусель, парк.
CC0

В парке временно отключат электричество.

Это связано с ремонтными работами на распределительном пункте № 1.

Ранее в Барнауле электричество отключилось из-за «непонятного» срабатывания защиты на подстанции.

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