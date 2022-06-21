В барнаульском парке «Центральный» остановят работу кафе и аттракционов

В парке временно отключат электричество.
Это связано с ремонтными работами на распределительном пункте № 1.
Ранее в Барнауле электричество отключилось из-за «непонятного» срабатывания защиты на подстанции.
Аттракционы и точки общепита приостановят работу в парке «Центральный» 22 июня с 8 до 21 часа, сообщили в мэрии Барнаула.
В парке временно отключат электричество.
Это связано с ремонтными работами на распределительном пункте № 1.
Ранее в Барнауле электричество отключилось из-за «непонятного» срабатывания защиты на подстанции.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter