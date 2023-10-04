В Бийске некому везти людей в Заречье

В Бийске поступает много жалоб на заречные маршруты.
Из-за дорожных ограничений автобусы не успевают выйти в рейс по указанному времени. Также транспортный поток увеличивается за счет школьников.
Жители жалуются на агрессивную езду водителей. Они гонят так, что люди не могут удержаться за поручни и падают.
Отмечается, что автобусы переполнены даже не в час пик и в них невозможно втиснуться.
В городской администрации заявили, что трамваи запустят после завершения работ на верхнем мосту.
Ранее барнаульцы вновь пожаловались на общественный транспорт - что ответили депутаты.