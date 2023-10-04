В Бийске некому везти людей в Заречье

Затянувшийся ремонт коммунального моста, нерегулярный рейсы. Два причины, которые мешают движению общественного транспорта.

Пробка перед Коммунальным мостом в Бийске.

В Бийске поступает много жалоб на заречные маршруты.

Из-за дорожных ограничений автобусы не успевают выйти в рейс по указанному времени. Также транспортный поток увеличивается за счет школьников.

Жители жалуются на агрессивную езду водителей. Они гонят так, что люди не могут удержаться за поручни и падают.

Отмечается, что автобусы переполнены даже не в час пик и в них невозможно втиснуться.

В городской администрации заявили, что трамваи запустят после завершения работ на верхнем мосту.

Ранее барнаульцы вновь пожаловались на общественный транспорт - что ответили депутаты.