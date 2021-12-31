1 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

В московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов

В московских аэропортах отменили более 155 рейсов, и еще более 50 рейсов задерживаются, сообщает РБК со ссылкой на данные «Яндекс.Расписания».

Шереметьево.
Шереметьево.
wikimedia.org

«По информации сервиса на 11:45 мск, во Внуково задержали 14 рейсов, отменили пять, в Домодедово 26 задержанных рейсов и три отмененных. В Шереметьево задержали 11 рейсов, а отменили 147. По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, здесь задерживаются два рейса и один отменен», — говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис пояснил, что рейсы отменялись в связи с низкой загрузкой по решению авиакомпаний, пишет Газета.Ru.

Между тем ппассажиры почти сутки провели в екатеринбургском аэропорту, пытаясь вылететь в Анталью. Отправка российских туристов на отдых в Турцию несколько раз переносилась, при этом перевозчик Azur Air не называл точные сроки вылета.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость