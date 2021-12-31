В московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов

В московских аэропортах отменили более 155 рейсов, и еще более 50 рейсов задерживаются, сообщает РБК со ссылкой на данные «Яндекс.Расписания».

«По информации сервиса на 11:45 мск, во Внуково задержали 14 рейсов, отменили пять, в Домодедово 26 задержанных рейсов и три отмененных. В Шереметьево задержали 11 рейсов, а отменили 147. По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, здесь задерживаются два рейса и один отменен», — говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис пояснил, что рейсы отменялись в связи с низкой загрузкой по решению авиакомпаний, пишет Газета.Ru.

Между тем ппассажиры почти сутки провели в екатеринбургском аэропорту, пытаясь вылететь в Анталью. Отправка российских туристов на отдых в Турцию несколько раз переносилась, при этом перевозчик Azur Air не называл точные сроки вылета.