В тарифном управлении рассказали, когда в Барнауле по-новому рассчитают цены на отопление

Что произошло?
Как уже сообщал altapress.ru, правительство России приняло постановление об отнесении Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения. Сделано это для того, чтобы стимулировать коммунальную компанию сделать крупные инвестиции.
«Ценовая зона теплоснабжения — механизм, который позволяет единой теплоснабжающей организации за короткий срок вложить в обновление инфраструктуры большую сумму, обеспечив плавный рост тарифов в течение 10 лет. Администрация города и потребители гарантируют, что инвестор в течение 10 лет получит возврат вложенных инвестиций», — пояснил Александр Катнов.
Необходимость применения механизма он объяснил недоинвестированностью теплосетевой инфраструктуры, следствием чего стало большое количество аварий на сетях.
Что будет с тарифами
Сейчас начался переходный период. Единая теплоснабжающая организация Барнаула — компания «Барнаульская генерация» — до начала 2020 года будет поставлять тепловую энергию по действующим тарифам.
Затем для компании утвердят предельный уровень цены (предельный тариф), а действующие тарифы отменят.
Новый механизм, вероятнее всего, будет действовать с 1 января 2020 года. Руководитель тарифного управления утверждает, что резкое повышение стоимости тепловой энергии с 1 января не ожидается.
Что такое предельный тариф
Предельный тариф — уровень, к которому в течение 10 лет будут приближаться цены на тепловую энергию в соответствии с графиком повышения. «Предельник» будет установлен так, чтобы инвестиции энергетиков через 10 лет окупились.
По словам Катнова, «Барнаульская генерация» планирует инвестировать в тепловые сети краевого центра 5,5 млрд рублей. Однако график плавного повышения тарифа, по словам чиновника, еще не разработан.
«Эти взаимоотношения будут регулироваться единой теплоснабжающей организацией с администрацией Барнаула», — пояснил руководитель управления по тарифам.
Взамен жители Барнаула получат более надежное теплоснабжение, сказал Катнов.
Каким будет предельный тариф
Катнов не сказал, каким будет предельный тариф. Он также не озвучил ту цену, с которой начнется движение к нему в 2020 году.
Ранее, однако, в «Сибирской генерирующей компании» (в состав которой входит «Барнаульская генерация»), поясняли, что действующий тариф будет индексирован по инфляции + 2%, а предельный тариф в 2028 году составит 3 251,36 рубля за гигакалорию. Расчеты были сделаны в 2018 году.
«После реализации инвестиционного проекта часть расходов теплоснабжающей организации будет оптимизирована, часть потерь снижена. Соответственно, она будет вписываться в те предельные параметры роста, которые мы закладываем, и при этом будет обеспечен рост инвестиций», — сказал чиновник.
Почему с 1 августа тариф на отопление понизился
Александр Катнов также ответил на вопрос, почему с 1 августа тариф на отопление у «Барнаульской генерации» понизили на 5 рублей за гигакалорию. Он пояснил, что в управлении ведется планомерный анализ ранее принятых тарифных решений. В итоге удалось выявить, что в ряде случаев применение методик и трактовка законодательства было не совсем правильными.
«После того, как ФАС России разъяснили корректную правоприменительную практику, мы проверили, проанализировали и выяснили, что можно снизить тариф, хоть и незначительно», — сказал Катнов.