В тарифном управлении рассказали, когда в Барнауле по-новому рассчитают цены на отопление

После перехода Барнаула в ценовую зону теплоснабжения действующий тариф отменят, а для единой теплоснабжающей организации установят предельный тариф, который будет достигнут через 10 лет. Но резкого роста цены отопления для потребителей не произойдёт, заверил Александр Катнов, руководитель управления по госрегулированию цен и тарифов Алтайского края.

Что произошло?

Как уже сообщал altapress.ru, правительство России приняло постановление об отнесении Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения. Сделано это для того, чтобы стимулировать коммунальную компанию сделать крупные инвестиции.

«Ценовая зона теплоснабжения — механизм, который позволяет единой теплоснабжающей организации за короткий срок вложить в обновление инфраструктуры большую сумму, обеспечив плавный рост тарифов в течение 10 лет. Администрация города и потребители гарантируют, что инвестор в течение 10 лет получит возврат вложенных инвестиций», — пояснил Александр Катнов.

Необходимость применения механизма он объяснил недоинвестированностью теплосетевой инфраструктуры, следствием чего стало большое количество аварий на сетях.

Одна из труб , которая еще недавно проходила под землей. Анна Зайкова.

Что будет с тарифами

Сейчас начался переходный период. Единая теплоснабжающая организация Барнаула — компания «Барнаульская генерация» — до начала 2020 года будет поставлять тепловую энергию по действующим тарифам.

Затем для компании утвердят предельный уровень цены (предельный тариф), а действующие тарифы отменят.

Новый механизм, вероятнее всего, будет действовать с 1 января 2020 года. Руководитель тарифного управления утверждает, что резкое повышение стоимости тепловой энергии с 1 января не ожидается.

Берегите тепло. Михаил Хаустов

Что такое предельный тариф

Предельный тариф — уровень, к которому в течение 10 лет будут приближаться цены на тепловую энергию в соответствии с графиком повышения. «Предельник» будет установлен так, чтобы инвестиции энергетиков через 10 лет окупились.

По словам Катнова, «Барнаульская генерация» планирует инвестировать в тепловые сети краевого центра 5,5 млрд рублей. Однако график плавного повышения тарифа, по словам чиновника, еще не разработан.

«Эти взаимоотношения будут регулироваться единой теплоснабжающей организацией с администрацией Барнаула», — пояснил руководитель управления по тарифам.

Взамен жители Барнаула получат более надежное теплоснабжение, сказал Катнов.

Учения СГК на ул. Новгородской в Барнауле. Анна Зайкова.

Каким будет предельный тариф

Катнов не сказал, каким будет предельный тариф. Он также не озвучил ту цену, с которой начнется движение к нему в 2020 году.

Ранее, однако, в «Сибирской генерирующей компании» (в состав которой входит «Барнаульская генерация»), поясняли, что действующий тариф будет индексирован по инфляции + 2%, а предельный тариф в 2028 году составит 3 251,36 рубля за гигакалорию. Расчеты были сделаны в 2018 году.

«После реализации инвестиционного проекта часть расходов теплоснабжающей организации будет оптимизирована, часть потерь снижена. Соответственно, она будет вписываться в те предельные параметры роста, которые мы закладываем, и при этом будет обеспечен рост инвестиций», — сказал чиновник.

Почему с 1 августа тариф на отопление понизился

Александр Катнов также ответил на вопрос, почему с 1 августа тариф на отопление у «Барнаульской генерации» понизили на 5 рублей за гигакалорию. Он пояснил, что в управлении ведется планомерный анализ ранее принятых тарифных решений. В итоге удалось выявить, что в ряде случаев применение методик и трактовка законодательства было не совсем правильными.