Вкусно, но недешево. Почему и какие продукты могут снова подорожать

В 2021 году цены на овощи побили антирекорд, отметил Верников «Прайму».
Овощи резко подорожали в 2021 году, потому что выросли цены на удобрения, транспортные услуги, а также газ для отопления теплиц. Кроме того, по словам Андрея Верникова, на рынке отразилась нехватка рабочей силы.
«Аналогичный (прошлому году. — Прим. ред.) взрывной рост цен» на продукты в 2022-м не ожидается, заверил Верников.
Он спрогнозировал, что цены не вырастут сильно благодаря мерам Центробанка. Также на ситуацию повлияет эффект «высокой базы», при котором подорожание приостановится «абсолютно на все товары».
При скачке рубля из-за геополитики могут подорожать фрукты и овощи, подчеркнул специалист ИК «Универ Капитал».
«В случае резкого ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару неизбежно вырастет в цене импорт, а, стало быть, все импортные овощи и фрукты», — сказал Андрей Верников.