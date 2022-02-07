Вкусно, но недешево. Почему и какие продукты могут снова подорожать

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А почему в 2021-м овощи резко подорожали?

Овощи резко подорожали в 2021 году, потому что выросли цены на удобрения, транспортные услуги, а также газ для отопления теплиц. Кроме того, по словам Андрея Верникова, на рынке отразилась нехватка рабочей силы.