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Вкусно, но недешево. Почему и какие продукты могут снова подорожать

Некоторые продукты могут подорожать в России, уверен руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников. Рассказываем, почему и на что цены снова «взлетят».

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com
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Что было с ценами на овощи в 2021-м?

В 2021 году цены на овощи побили антирекорд, отметил Верников «Прайму».

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А почему в 2021-м овощи резко подорожали?

Овощи резко подорожали в 2021 году, потому что выросли цены на удобрения, транспортные услуги, а также газ для отопления теплиц. Кроме того, по словам Андрея Верникова, на рынке отразилась нехватка рабочей силы.

Магазин продуктов. Овощи.
Магазин продуктов. Овощи.
СС0
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В этом году цены на продукты сильно вырастут?

«Аналогичный (прошлому году. — Прим. ред.) взрывной рост цен» на продукты в 2022-м не ожидается, заверил Верников.

Он спрогнозировал, что цены не вырастут сильно благодаря мерам Центробанка. Также на ситуацию повлияет эффект «высокой базы», при котором подорожание приостановится «абсолютно на все товары».

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Что все-таки может подорожать?
Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

При скачке рубля из-за геополитики могут подорожать фрукты и овощи, подчеркнул специалист ИК «Универ Капитал».

«В случае резкого ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару неизбежно вырастет в цене импорт, а, стало быть, все импортные овощи и фрукты», — сказал Андрей Верников.

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