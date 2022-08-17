18 августа
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Потребитель

Водоканал приглашает барнаульцев принять участие в «Переписи абонентов»

«Росводоканал Барнаул» открыл на сайте компании новый раздел «Перепись абонентов», чтобы актуализировать сведения о клиентах компании из категории «частные лица» и исключить случаи некорректных начислений, а также путаницы с однофамильцами и адресами.

Скриншот сайта компании. Новый раздел «Перепись абонентов».
Скриншот сайта компании. Новый раздел «Перепись абонентов».
Источник: «Росводоканал Барнаул»

Горожане и жители пригорода, не выходя из дома могут заполнить форму и прикрепить сканы или фотографии документов.

«Иногда в различных системах — почтовых, банковских и ЖКХ — возникает путаница, например, среди полных тёзок, даже проживающих в разных регионах. Чтобы избежать таких ситуаций и утомительной „работы над ошибками“, разработан раздел на нашем сайте. Мы просим наших клиентов — частных лиц внести актуальные сведения о собственниках квартиры или дома, приложить копии правоустанавливающих документов на помещение, сообщить дополнительные сведения, а также данные о приборах учета», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Важно отметить, что «Росводоканал Барнаул» ответственно относится к вопросам конфиденциальности и безопасности информации. На сайте компании реализована многоступенчатая защита персональных данных пользователей, поэтому абоненты могут быть спокойны.

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