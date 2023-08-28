28 августа
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Потребитель

Ворота в Горный Алтай встречают новым магазином "Аникс"

На въезде в Бийск открылся новый современный магазин "Аникс", который обещает стать настоящим магнитом для любителей горячей выпечки, свежих фруктов и самых любимых товаров алтайских производителей и не только! Это удобное место покупок для путешественников по Чуйскому тракту и для местных жителей.

На въезде в Бийск открылся новый современный магазин "Аникс".
На въезде в Бийск открылся новый современный магазин "Аникс".
Фото предоставлено ТД "Аникс".

Комфортная и приятная атмосфера — одно из преимуществ магазина "Аникс". Здесь созданы все условия для того, чтобы вы могли отдохнуть от дороги. Большая парковка, уборная, уютные столики у панорамного окна, где вы сможете насладиться чашечкой ароматного кофе и попробовать самую вкусную выпечку в городе, которую создают прямо на ваших глазах. А если ваш телефон разрядился, не беда — вы сможете зарядить смартфон и быть всегда на связи.

Кроме того, магазин на пересечении ул. Каховской и пер. Шубенского — новое перспективное место работы для бийчан. Если вы ищете работу в современном и дружелюбном окружении, то магазин "Аникс" готов предложить вам вакансии администратора, кассира и пекаря. А для жителей других регионов магазин может стать отличным вариантом работы по вахтовому методу. Здесь вас ждут все условия для комфортного проживания и работы в Бийске.

Так что, если вы хотите насладиться вкусной выпечкой, приобрести самые любимые товары или найти интересную работу, то магазин "Аникс" — это именно то место, которое стоит посетить. Приходите и окунитесь в атмосферу вкуса и возможностей! Ждём вас: г. Бийск, пер. Шубенский, 31.

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