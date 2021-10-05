Впервые подорожание продуктов назвали перегревом

Наиболее напряженная ситуация сложилась с ценами на продукты питания, пишут «Известия».

Издание изучило два документа — Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанные Минфином в рамках бюджетного пакета, который уже внесли в Госдуму.

Предпосылки

Минфин назвал предпосылки перегрева. Во внутренней сфере специалисты увидели опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям, а во внешней — бюджетно-кредитная «накачку» средств в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных группах товаров. Эти обстоятельства создают «повышенный инфляционный фон».

Кроме того, продукты питания дорожают опережающими темпами. Согласно последней информации Росстата, рост стоимости товаров и услуг в августе 2021 года по сравнению с августом 2020-го составило 6,68%, пишет Lenta.ru. При этом цена продовольственных товаров за год выросла на 7,7%.

Продукты. Цены. Магазин. unsplash.com

Из продуктов питания заметнее остальных подорожали сахар (на 38,1%), подсолнечное масло (на 27,3%) и яйца (на 15,4^).

Рост цен на продукты в стране не называли перегревом даже в 2014 году, когда инфляция превысила 10%.

Между тем стоимость помидоров в России с 21 по 27 сентября выросла на 10,1%, с начала месяца они подорожали на 24,8%, следует из данных Росстата.

В сентябре потребительские цены в годовом выражении выросли примерно на 7,26%, что стало максимальным показателем с июня 2016 года.