За отмененные авиаперелеты перевозчики вернут деньги пассажирам

В августе и октябре ведомство заключит дополнительные соглашения на возврат средств за авиаперелеты, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Субсидии позволят авиакомпаниям вернуть клиентам средства за отмененные авиаперелеты на внутренних рейсах с 24 февраля по 1 июля, а также на международных с 24 февраля по 31 октября.
В Минтрансе ожидают — благодаря дополнительному финансированию компании смогут сохранить оборотные средства.
«Итогом реализации программы станет возврат авиакомпаниями денежных средств пассажирам не менее чем за 1 млн билетов», —сообщила пресс-служба.
Общий размер перечисленных субсидий составил 16,9 млрд рублей, пишет bfm.ru.
В апреле правительство выделило авиаперевозчикам 100 млрд рублей для поддержки отрасли на фоне санкций и ограничений против России.
Ранее авиакомпании заявили о возможной приостановке полетов вглубь Сибири.