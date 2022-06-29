За отмененные авиаперелеты перевозчики вернут деньги пассажирам

Минтранс РФ заключил соглашения с 20 авиакомпаниями на возврат средств за отменные авиаперелеты.

В августе и октябре ведомство заключит дополнительные соглашения на возврат средств за авиаперелеты, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Субсидии позволят авиакомпаниям вернуть клиентам средства за отмененные авиаперелеты на внутренних рейсах с 24 февраля по 1 июля, а также на международных с 24 февраля по 31 октября.

В Минтрансе ожидают — благодаря дополнительному финансированию компании смогут сохранить оборотные средства.

«Итогом реализации программы станет возврат авиакомпаниями денежных средств пассажирам не менее чем за 1 млн билетов», —сообщила пресс-служба.

Общий размер перечисленных субсидий составил 16,9 млрд рублей, пишет bfm.ru.

В апреле правительство выделило авиаперевозчикам 100 млрд рублей для поддержки отрасли на фоне санкций и ограничений против России.

Ранее авиакомпании заявили о возможной приостановке полетов вглубь Сибири.