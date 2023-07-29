Аферистка вручила доверчивой бабушке сувенирные банкноты вместо настоящих

Бабушка возвращалась из аптеки домой. Тут к ней подошла незнакомая женщина и попросила помочь поменять мелкие купюры на крупные. Бабушка выслушала незнакомку и согласилась.
Более того, привела ее домой, говорится в сообщении краевого главка МВД. И поменяла 50 тыс. рублей - отдала 10 купюр номиналом 5 тыс. рублей. А незнакомка отдала взамен 50 тыс. рублей более мелкими купюрами в конверте. На том и разошлись.
Вскоре бабушка увидела, что в конверте лежат сувенирные деньги. Тут она и обратилась в полицию.
Но оперативники установили личность "менялы" и задержали ее. Это жительница Новосибирска. Причем она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений в Бийске. Задержанная дала признательные показания.
Материальный ущерб возместила пока только наполовину.
Сейчас оперативники проверяют задержанную на причастность к аналогичным преступлениям в других городах региона.
Ранее на Алтае группа мошенников получала миллионы рублей, обманывая людей на сайте поиска автомобилей.