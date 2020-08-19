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Происшествия

Алтайские подростки похитили спиртное и продукты на 600 рублей и скрылись, чтобы выпить и закусить

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении подростков, залезших в дом местной жительницы, сообщает региональный СК.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

Трех подростков — 16, 15 и 14 лет — подозревают в «краже с незаконным проникновением в жилище».

«В ночное время в июле 2020 года в одном из сел Бурлинского района трое подростков проникли в дом к односельчанке, после чего скрылись», — рассказали в ведомстве.

Женщина провела ревизию и выяснила, что исчезли спиртное и продукты на общую сумму 600 рублей.

Напомним, по ст. 158 УК РФ уголовной ответственности подлежат подростки, достигшие 14-летнего возраста. Им грозит до 6 лет лишения свободы, однако есть и более щадящие варианты наказания.

Ранее другие алтайские школьники «ради шутки» утащили газовую плиту, им придется ответить за грабеж.

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