Алтайские подростки похитили спиртное и продукты на 600 рублей и скрылись, чтобы выпить и закусить

Трех подростков — 16, 15 и 14 лет — подозревают в «краже с незаконным проникновением в жилище».
«В ночное время в июле 2020 года в одном из сел Бурлинского района трое подростков проникли в дом к односельчанке, после чего скрылись», — рассказали в ведомстве.
Женщина провела ревизию и выяснила, что исчезли спиртное и продукты на общую сумму 600 рублей.
Напомним, по ст. 158 УК РФ уголовной ответственности подлежат подростки, достигшие 14-летнего возраста. Им грозит до 6 лет лишения свободы, однако есть и более щадящие варианты наказания.
Ранее другие алтайские школьники «ради шутки» утащили газовую плиту, им придется ответить за грабеж.