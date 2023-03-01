1 марта
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Происшествия

Алтайский «криминальный авторитет» надавил на предпринимателей других регионов

В Алтайском крае завершили расследование о мошенничестве с участием 36-летнего жителя Камня-на-Оби, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Мужчина приобрел сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц. Он звонил с них, изменяя голос, и представлялся высоким чином в криминальной иерархии.

Злоумышленник велел предпринимателям из Ивановской и Тюменской областей перечислять ему оплату за услуги адвоката, якобы в помощь «криминальному авторитету».

Похищенные деньги мошенник тратил по своему усмотрению.

С января 2021 года по май 2022 года он украл у 15 предпринимателей более 300 тыс. рублей. Также известно о других попытках вымогательства.

Ранее мужчину неоднократно судили за тяжкие преступления. Свою вину он признал.

В настоящее время материалы уголовного дела направили в суд.

Ранее в Алтайском крае мошенники обманули женщину на 200 тыс. рублей.

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