Алтайский «криминальный авторитет» надавил на предпринимателей других регионов

Мужчина приобрел сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц. Он звонил с них, изменяя голос, и представлялся высоким чином в криминальной иерархии.
Злоумышленник велел предпринимателям из Ивановской и Тюменской областей перечислять ему оплату за услуги адвоката, якобы в помощь «криминальному авторитету».
Похищенные деньги мошенник тратил по своему усмотрению.
С января 2021 года по май 2022 года он украл у 15 предпринимателей более 300 тыс. рублей. Также известно о других попытках вымогательства.
Ранее мужчину неоднократно судили за тяжкие преступления. Свою вину он признал.
В настоящее время материалы уголовного дела направили в суд.
Ранее в Алтайском крае мошенники обманули женщину на 200 тыс. рублей.