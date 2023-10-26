28 октября
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Происшествия

Аттракцион щедрости: внук взял у бабушки 4 млн рублей и раздал знакомым

Семиклассник украл у бабушки 4 млн рублей и раздал знакомым.

Доллар.
Доллар.
unsplash.com

Это случилось в Башкирии.

Женщина продала квартиру, а деньги обменяла на доллары и евро и спрятала в "надежном" месте — на балконе. Внук разболтал друзьям об этом. Те попросили взять несколько купюр и с помощью более старших товарищей купили на эти деньги подержанную "восьмерку".

Однако старшие приятели затребовали свою долю. А когда получили ее, потратили также на старые автомобили, пишет ufa-town.ru.

Бабушка обо всем узнала, когда увидела, как внук достает очередную порцию валюты.

Сейчас в этом семейном деле разбираются полицейские.

Ранее школьница раздала друзьям почти 2 млн рублей из сейфа на маникюр и шопинг.

Пропажу заметили родители, которым понадобились деньги для хозяйственных расходов.

Выяснилось, что из 2 млн рублей — бабушкиного наследства на будущую учебу — девочка с октября 2021 года отдала своим друзьям 1,88 млн.

Бенефициарами оказались 14-летний мальчик и 13-летняя девочка, с которыми школьница познакомилась летом прошлого года. Дети бывали у нее в гостях.

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