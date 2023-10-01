1 октября
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Происшествия

Мужчина отобрал у мальчика деньги на выпивку

Мужчина вырвал из рук ребенка школьный рюкзак, чтобы найти деньги на выпивку, сообщает Telegram-канал Svodka25.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Это случилось в Находке.

К детям на остановке подошел мужчина и стал требовать у него деньги. Схватил рюкзак одного из мальчиков и скрылся, указывает Газета.Ru.

Мальчик добежал до ближайшего магазина, попросил у сотрудников телефон и позвонил родителям.

Вскоре мужчину задержали полицейские. Им и рассказал мужчина, что ему срочно нужны деньги на выпивку.

Ранее о пользе алкоголя рассказал профессионал.

Небольшие дозы алкоголя благотворно действуют сердечно-сосудистую систему. Так, красное вино текучесть крови. Оно также улучшает ее липидный состав.

Небольшие дозы спиртного повышают уровень дофамина в головном мозге. И люди лучше видят цели, перспективы, также повышается настроение.

Между тем в Общественной палате предложили запретить продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года. А также собираются полностью запретить продажи крепких спиртных напитков в праздничные дни.

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