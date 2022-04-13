13 апреля
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Жизнь

В Рубцовске подросток украл сейф с деньгами и драгоценностями у матери своей возлюбленной

В Алтайском крае 17-летнему жителю предъявили обвинение в краже валюты и ценностей, сообщает региональный СК.

Сейф.
Сейф.
СС0

Инцидент произошел вечером 4 апреля 2022 года в Рубцовске.

«17-летний обвиняемый незаконно проник в квартиру матери своей сожительницы и похитил сейф, в котором находились драгоценности и денежные средства, в том числе валюта на общую сумму более 3,5 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Молодой человек скрылся вместе с сейфом. Через несколько дней полицейские нашли парня.

Подростка отправили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за «кражу в особо крупном размере».

Ранее сообщили про 11-летнюю московскую школьницу, которая раздала друзьям почти 2 млн рублей из сейфа на маникюр и шопинг.

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