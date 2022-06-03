3 июня
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Происшествия

Барнаулец сам задержал пьяного гонщика

Житель Барнаула заметил автомобиль, мчащийся по жилому массиву. Чтобы не допустить возможного ДТП, мужчина сам справился с нарушителем.

Автомобиль.
Автомобиль.
СС0

Как рассказали в прокуратуре Алтайского края, барнаулец остановил транспортное средство, за рулем которого находился водитель с признаками опьянения.

Затем он вызвал сотрудников ГИБДД и самостоятельно задержал водителя до приезда правоохранительных органов.

Выяснилось, что водитель не имеет прав и подвергнут административному наказанию по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

На нарушителя завели уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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