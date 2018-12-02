Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 декабря -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
50

Барнаулец схлопотал восьмую судимость за кражу денег с карточки бывшей тещи

В Барнауле осудили молодого мужчину за кражу денег с кредитной карточки бывшей тещи. Он вошел в доверие к женщине и жестоко обманул ее. За это он получил серьезный срок, так как до этого был судим семь раз.

Кредитная карта.
Кредитная карта.
Открытые источники.

Как altapress.ru рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова, 1 апреля 2018 года находясь в гостях у бывшей супруги, с которой он поддерживал теплые отношения, молодой человек вызвался купить продукты к застолью. Экс-теща дала ему для этих целей свою кредитную карту.

Мужчина благополучно сходил в магазин и вернул кредитку. Однако, уходя после застолья, он похитил карту и опустошил ее. Барнаульцу удалось поживиться суммой в 16 тыс. рублей. Эти деньги его бывшие тесть и теща планировали потратить на сезонную одежду и обувь — других средств для этих целей у семьи не имелось. Деньги молодой человек прокутил в сауне за сутки.

На суде барнаулец заявил, что осознал свою вину, и очень раскаивается. Экс-теща попросила взыскать с него похищенные деньги вместе с комиссией, а наказание назначить на усмотрение суда. В итоге мужчина получил 3 года и 10 месяцев колонии строгого режима. Такое суровое наказание связано с его предыдущими судимостями, а особенно с тем, что за две недели до последней кражи он был осужден за аналогичное преступление.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость