Барнаулец схлопотал восьмую судимость за кражу денег с карточки бывшей тещи

В Барнауле осудили молодого мужчину за кражу денег с кредитной карточки бывшей тещи. Он вошел в доверие к женщине и жестоко обманул ее. За это он получил серьезный срок, так как до этого был судим семь раз.

Как altapress.ru рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова, 1 апреля 2018 года находясь в гостях у бывшей супруги, с которой он поддерживал теплые отношения, молодой человек вызвался купить продукты к застолью. Экс-теща дала ему для этих целей свою кредитную карту.

Мужчина благополучно сходил в магазин и вернул кредитку. Однако, уходя после застолья, он похитил карту и опустошил ее. Барнаульцу удалось поживиться суммой в 16 тыс. рублей. Эти деньги его бывшие тесть и теща планировали потратить на сезонную одежду и обувь — других средств для этих целей у семьи не имелось. Деньги молодой человек прокутил в сауне за сутки.

На суде барнаулец заявил, что осознал свою вину, и очень раскаивается. Экс-теща попросила взыскать с него похищенные деньги вместе с комиссией, а наказание назначить на усмотрение суда. В итоге мужчина получил 3 года и 10 месяцев колонии строгого режима. Такое суровое наказание связано с его предыдущими судимостями, а особенно с тем, что за две недели до последней кражи он был осужден за аналогичное преступление.