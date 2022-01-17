Барнаулец ввязался в инвестиции и подарил мошенникам более 2 млн рублей

52-летний житель Барнаула в поисках дополнительного заработка наткнулся на инвестиционную платформу и оставил свои данные. Как оказалось, информация попала в руки мошенников.

Мужчина увидел рекламу инвестиций в одной из социальных сетей и оставил свои контакты. После этого с ним связался неизвестный, который представился как консультант платформы.

Он пообещал большие деньги и сопровождение сделок потенциального клиента.

«Следуя рекомендациям, мужчина перечислил несколькими переводами денежные средства на общую сумму более двух миллионов рублей на расчетные счета, предоставленные злоумышленником», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потом барнаулец попытался вывести свои деньги на банковскую карту, но этого сделать не удалось. Тогда он решил связаться с брокером, но тот перестал выходить на связь.

После этого потерпевший осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее в Алтайском крае женщина решила заработать деньги на бирже и лишилась накоплений.