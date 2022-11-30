30 ноября
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Происшествия

Без одежды и без денег. Бийчанин в интернет-магазине нарвался на мошенников

В Бийске в одной из соцсетей мужчина нашел аккаунт с широким ассортиментом верхней одежды. Он лишился 11 тыс. рублей и остался без посылки, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги. Криминал.
Деньги. Криминал.
pixabay.com.

Потерпевший выбрал понравившиеся вещи и написал продавцу, тот скинул ему номер банковской карты для перевода денежных средств на счет.

Посылки местный житель так и не дождался. Страница онлайн-магазина оказалась заблокирована. Пострадавший обратился в полицию.

В ГУ МВД по Алтайскому краю напоминает о необходимости быть бдительными при совершении сделок различного характера в интернете. Ни в коем случае нельзя называть номера банковских карт и СМС-коды неизвестным лицам.

Ранее стало известно, что о новой схеме мошенничества на AliExpress сообщили в «Мошеловке».

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