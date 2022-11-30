Без одежды и без денег. Бийчанин в интернет-магазине нарвался на мошенников

Потерпевший выбрал понравившиеся вещи и написал продавцу, тот скинул ему номер банковской карты для перевода денежных средств на счет.
Посылки местный житель так и не дождался. Страница онлайн-магазина оказалась заблокирована. Пострадавший обратился в полицию.
В ГУ МВД по Алтайскому краю напоминает о необходимости быть бдительными при совершении сделок различного характера в интернете. Ни в коем случае нельзя называть номера банковских карт и СМС-коды неизвестным лицам.
Ранее стало известно, что о новой схеме мошенничества на AliExpress сообщили в «Мошеловке».