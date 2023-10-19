19 октября
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Происшествия

Бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» объявили в международный розыск

Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Мешков сбежал за границу.

Чемодан.
Чемодан.
Открытые источники в интернете.

Его объявили в международный розыск. Бывшего топ-менеджера госкорпорации обвиняют в хищении более чем 600 млн рублей, пишет "Коммерсантъ".

Деньги выделялись на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), указывает Газета.Ru.

Находящийся в розыске Мешков арестован на два месяца. Срок будет отсчитываться с момента его экстрадиции из-за границы и задержания на территории России.

Ранее сообщалось, что арестована красивая и богатая топ-менеджер "Ростеха" за новосибирские махинации.

А генералу Минобороны стало плохо после обвинения в хищении более 2,2 млрд рублей. Источники издания утверждают, что генерал-полковника госпитализировали с признаками гипертонического криза. В присутствии супруги и его адвоката ему предъявили обвинение.

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