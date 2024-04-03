Бывший мэр алтайского города, сидящий в колонии строгого режима, потребовал от мэрии и депутатов миллионы рублей

Экс-глава Славгорода Сергей Горбунов, осужденный за получение взяток почти на девять лет колонии строгого режима, потребовал от администрации города и собрания депутатов выплатить ему недополученную зарплату и компенсировать моральный вред, нанесенный его незаконной отставкой. На суде он заявил, что размер компенсации оценивает в 8 млн рублей. Славгородский городской суд частично удовлетворил его требования, но сумму выплат уменьшил в 800 раз.

С чего все началось

Главу Славгорода Сергея Горбунова обвинили в получении взятки и поместили под домашний арест в июне 2020 года – следствие тогда утверждало, что в преступлении он сразу признался.

Сюжет с его задержанием был популярен во многих СМИ: получив конверт с деньгами и заметив, что за ним ведется оперативное наблюдение, он попытался убежать и на бегу избавлялся от денег, разбрасывая купюры.

Вскоре губернатор Виктор Томенко направил в адрес славгородских депутатов письмо, в котором объяснил основания для отставки главы. Депутаты собрались 16 июня и отстранили Горбунова от должности.

Сергей Горбунов. @slavgorod_gorbunov

Однако уже осенью на одном из судов Горбунов заявил, что узнал о своем отстранении слишком поздно и что его не уведомили о дате и месте проведения заседания – а это нарушило его права. Он потребовал суд признать решение депутатов незаконным и восстановить его в должности.

Судьи, надо сказать, приняли двойственное решение по этому иску. С одной стороны, признали отставку незаконной (да, уведомить надо было). С другой - с требованием восстановить его в должности не согласились.

На это решение Горбунов и опирался в последнем по времени процессе - в нем уже пошла речь о взыскании денег с администрации и собрания депутатов Славгорода.

Что именно потребовал бывший мэр

Между тем, еще в январе 2022 года Сергея Горбунова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Условные сроки главам в то время уже давно не давали – и бывшего мэра отправили в колонию строгого режима на 8 лет и 8 месяцев.

Славгородский городской суд. ВК/Славгородский городской суд

И вот летом 2023-го в Славгородский горсуд поступил новый иск от бывшего мэра. Судя по карточке дела, истец находится в «тройке» - исправительной колонии строгого режима Иркутской области (ИК-3).

Местные СМИ утверждают, что в ней отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов (а Горбунов до избрания главой города работал в МВД, дослужился до полковника).

Суть нового иска - добиться от администрации Славгорода и собрания депутатов выплаты ему зарплаты, которую он не получил из-за незаконной отставки, и компенсации морального вреда.

Сергей Горбунов. izvestiy-kamen.ru

Какую сумму потребовал экс-мэр

В заседании суда Горбунов участвовал по видеоконференцсвязи. Он сказал, что с учетом длительности и характера причиненных ему моральных страданий размер компенсации он оценивает в 8 млн рублей.

Часть этой суммы – зарплата, которую он получал бы со дня незаконной отставки по день вступления в силу обвинительного приговора: за 28 месяцев - 1,82 млн рублей.

Остальная же часть, вероятно, представляла собой компенсацию морального вреда. Горбунов считал, что она должна составить 10 тыс. рублей за день, и рассчитать ее надо вплоть до дня взыскания.

Славгородский городской суд. photogoroda.com

Как он обосновал свои страдания

Суду Горбунов пояснил, что на протяжении двух лет пытался восстановить справедливость, испытывал при этом моральные страдания, причиненные принятием органом местного самоуправлении незаконного решения.

Он сообщил, что был лишен возможности отстаивать свое имя и права на защиту от оскорблений, высказанных при формулировании оценочного мнения и давших правоохранительным органам основания для избрания меры пресечения - заключения под стражу.

Распространение сведений о его увольнении с должности главы освящались в СМИ, чем была затронута его честь и деловая репутация, также отметил он.

Алтайский краевой суд. Altapress.ru

Что решил суд

Этот иск Сергея Горбунова уже рассмотрели две судебные инстанции – Славгородский горсуд (октябрь 2023 года) и Алтайский краевой суд (март 2024-го). Если коротко, то неполученную зарплату ему не выплатят, а вот компенсацию он получит. Но совсем не многомиллионную.

Дни, в которые Горбунов не выполнял обязанности главы города, закон не относит к тем нерабочим периодам, когда зарплата сохраняется, отметили судьи. Ведь они были обусловлены уголовным преследованием и мерой пресечения.

Вопрос о выплате ему вознаграждения мог бы рассматриваться только в одном случае – если бы истец был оправдан. Однако приговор Горбунову вынесли обвинительный.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Поэтому даже признание увольнения незаконным не влечет за собой обязанность администрации выплатить Горбунову зарплату, отметили судьи.

А вот моральный вред, нанесенный незаконным решением об отставке, компенсировать Горбунову надо.

Правда, с учетом требований разумности и справедливости суд решил, что моральный вред ему компенсирует 10 тыс. рублей. С решением Славгородского горсуда согласилась и судебная коллегия следующей инстанции.

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