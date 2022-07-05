Бывший продюсер «Ласкового мая» нашел виновную в смерти Юрия Шатунова

«Считаю, что в смерти Юры Шатунова виновна Светлана Лунева. Это — псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права. Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову», — заявил Разин.
И добавил, что будет продолжать оспаривать решение суда, а также подаст жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей против Луневой, пишет Газета.Ru.
«Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни», — заявил Разин.
Ранее в СКР прокомментировали сообщения об уголовном деле против врачей после смерти Юрия Шатунова.
«Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности», — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Что произошло
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни в машине скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт.