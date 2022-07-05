5 июля
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Происшествия

Бывший продюсер «Ласкового мая» нашел виновную в смерти Юрия Шатунова

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что в смерти Юрия Шатунова виновна судья Ставропольского краевого суда Светлана Лунева, вынесшая решение в споре между Разиным и Шатуновым в пользу солиста «Ласкового мая», сообщает Starhit.

Юрий Шатунов.
Юрий Шатунов.
https://vk.com/shatunovyuriy

«Считаю, что в смерти Юры Шатунова виновна Светлана Лунева. Это — псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права. Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову», — заявил Разин.

И добавил, что будет продолжать оспаривать решение суда, а также подаст жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей против Луневой, пишет Газета.Ru.

«Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни», — заявил Разин.

Ранее в СКР прокомментировали сообщения об уголовном деле против врачей после смерти Юрия Шатунова.

«Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности», — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Что произошло

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни в машине скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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