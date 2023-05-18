Бийчанку задержали по подозрению в краже робота

Жительницу Бийска подозревают в краже робота мойщика-окон. Об этом сообщает м ежмуниципальное управление МВД России "Бийское" .

В полицию обратился сотрудник магазина бытовой техники и электроники. Он сообщил о пропаже робота мойщика окон.

По словам сотрудника магазина, накануне в отдел техники заходила женщина. Она осматривала товар, но ничего не купила, а после покинула помещение. После ее визита с прилавка пропал робот-мойщик окон.

Ущерб составил около 6 тыс. рублей.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. Под подозрения попала 48-летняя безработная жительница Бийска, ранее судимая.

Женщину задержали, она призналась в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Новоалтайска рискует попасть в колонию за кражу шоколадок.