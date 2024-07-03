Самолет Boeing совершал рейс Тюмень — Ереван, пишут "Известия".
После взлета экипаж самолета доложил о технической неисправности — отказе автопилота. Было принято решение о возврате на аэродром.
Лайнер успешно приземлился.
Ведется разбирательство.
Ранее экстренную посадку совершил российский самолет из-за отказа автопилота.
Борт выполнял рейс Уфа — Новый Уренгой. Экипаж самолета сообщил об отказе автопилота. Также ЧП случилось на борту Boeing лучшей авиакомпании мира.
Более 70 человек пострадали в полете, один пассажир погиб в самолете авиакомпании Singapore Airlines. Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа.
Boeing 777-300ER выполнял рейс Лондон — Сингапур.
Самолет попал в воздушную яму. Это случилось, когда бортпроводники разносили еду. Десятки пассажиров получили травмы, а пилоты резко сменили курс и посадили лайнер в Бангкоке.
У некоторых пассажиров были сломаны руки, у самолета обрушились часть потолка и багажные отсеки.
Самое важное - в нашем Telegram-канале