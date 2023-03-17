17 марта
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Происшествия

Больного на Алтае срочно транспортировали в медицинский вертолет

Автоинспекторы оказали помощь в срочной транспортировке в медицинский вертолет больного гражданина Угловского района 15 марта, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Автоинспекторы оказали помощь в срочной транспортировке больного в медицинский вертолет.
Автоинспекторы оказали помощь в срочной транспортировке больного в медицинский вертолет.
22.мвд.рф

Полицейские из Рубцовска проводили рейд по дорогам Угловского района.

Около 13:00 им позвонил замглавврача Угловской центральной больницы с просьбой помочь в транспортировке больного, которому нужна неотложная помощь, в медицинский вертолет.

Правоохранители сопровождали бригаду врачей, включив звуковые и световые сигналы патрульного автомобиля.

Также для ориентира вертолету сотрудники Госавтоинспекции включили проблесковые маячки.

После его приземления, полицейские вместе с медработниками погрузили мужчину для дальнейшей транспортировки в барнаульскую больницу.

Больному своевременно оказали надлежащую помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Ранее врачи удалили из легкого ребенка опухоль размером с волейбольный мяч.

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