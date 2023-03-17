Больного на Алтае срочно транспортировали в медицинский вертолет

Полицейские из Рубцовска проводили рейд по дорогам Угловского района.
Около 13:00 им позвонил замглавврача Угловской центральной больницы с просьбой помочь в транспортировке больного, которому нужна неотложная помощь, в медицинский вертолет.
Правоохранители сопровождали бригаду врачей, включив звуковые и световые сигналы патрульного автомобиля.
Также для ориентира вертолету сотрудники Госавтоинспекции включили проблесковые маячки.
После его приземления, полицейские вместе с медработниками погрузили мужчину для дальнейшей транспортировки в барнаульскую больницу.
Больному своевременно оказали надлежащую помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Ранее врачи удалили из легкого ребенка опухоль размером с волейбольный мяч.