Британская пенсионерка умерла от переохлаждения из-за дорогого отопления

На прошлой неделе начали расследование в коронерском суде Рачдейла.
Как выяснилось, парамедики доставили Болтон в больницу. Скорую ей вызвал лечащий врач.
В записях отметили, что болезнь вызвало отсутствие отопления. Оказалось, что пенсионерка не могла отапливать свой дом из-за невозможности платить по счетам. Проводят проверку.
Длительное воздействие низких температур спровоцировало гипотермию. Это диагноз, требующий медицинского вмешательства.
В числе причин проблемы — отсутствие теплой одежды зимой, падение в холодную воду или недостаточное отопление.
Ранее умерла старейшая жительница Земли.
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