26 января
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Происшествия

Британская пенсионерка умерла от переохлаждения из-за дорогого отопления

В Великобритании 87-летняя Барбара Болтон скончалась в больнице 5 января. Ранее ее госпитализировали с переохлаждением и инфекцией грудной клетки, пишет Daily Mail.

Бинт, рука, капельница.
Бинт, рука, капельница.
СС0

На прошлой неделе начали расследование в коронерском суде Рачдейла.

Как выяснилось, парамедики доставили Болтон в больницу. Скорую ей вызвал лечащий врач.

В записях отметили, что болезнь вызвало отсутствие отопления. Оказалось, что пенсионерка не могла отапливать свой дом из-за невозможности платить по счетам. Проводят проверку.

Длительное воздействие низких температур спровоцировало гипотермию. Это диагноз, требующий медицинского вмешательства.

В числе причин проблемы — отсутствие теплой одежды зимой, падение в холодную воду или недостаточное отопление.

Ранее умерла старейшая жительница Земли.

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