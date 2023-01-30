Число погибших из-за взрыва в Пакистане выросло до 44

На данный момент известно о 44 погибших в результате взрыва в мечети в городе Пешавар. Еще 157 человек получили ранения.
На месте происшествия продолжают вести спасательные работы. Спасатели предупреждают, что число жертв может вырасти — на момент взрыва в мечети могли находиться до 500 человек.
Телеканал Geo-TV сообщает, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана», ТТП).
Власти Пешавара ввели режим ЧС в области оказания медицинской помощи во всех больницах города. Также поручили спасательным организациям усилить работу по оказанию чрезвычайной помощи.
Ранее 30 января террорист-смертник совершил взрыв в мечети в пакистанском городе Пешавар. Он совершил нападение во время полуденной молитвы и находился в первом ряду верующих.
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