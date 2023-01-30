Число погибших из-за взрыва в Пакистане выросло до 44

Число жертв нападения террориста-смертника в пакистанской мечети выросло с 17 до 44. Об этом сообщает ТАСС .

На данный момент известно о 44 погибших в результате взрыва в мечети в городе Пешавар. Еще 157 человек получили ранения.

На месте происшествия продолжают вести спасательные работы. Спасатели предупреждают, что число жертв может вырасти — на момент взрыва в мечети могли находиться до 500 человек.

Телеканал Geo-TV сообщает, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана», ТТП).

Власти Пешавара ввели режим ЧС в области оказания медицинской помощи во всех больницах города. Также поручили спасательным организациям усилить работу по оказанию чрезвычайной помощи.

Ранее 30 января террорист-смертник совершил взрыв в мечети в пакистанском городе Пешавар. Он совершил нападение во время полуденной молитвы и находился в первом ряду верующих.