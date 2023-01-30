Террорист-смертник совершил взрыв в пакистанской мечети. Погибло не менее 17 человек

В службе безопасности сообщили, что террорист устроил взрыв во время полуденной молитвы. Он находился в первом ряду. Мечеть расположена рядом с местным полицейским участком.
В результате взрыва не менее 17 человек погибло, пострадало более 90 человек. Всех госпитализировали, 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. По опубликованным кадрам можно увидеть, что часть конструкций мечети обрушилась.
Ранее из-за землетрясения в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана пострадали 580 человек.
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