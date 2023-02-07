Число жертв землетрясений превысило 4 тыс. человек в Сирии и Турции

В Сирии и Турции число жертв землетрясений превысило 4,3 тыс. человек. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

Анкара обновила информации. Погибли 2 921 человек, 15 834 — пострадали. Об этом сообщает «Анадолу».

В Сирии ранее заявили о 711 жертвах, травмы — у 1431 человек. На подконтрольных Дамаску территориях погибли не менее 733 человек, более 2,1 человек пострадали, отмечает AFP.

Напомним, мощнейшее землетрясение произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Его магнитуда — от 7,4 до 7,8 баллов, по разным оценкам. Что известно о подземных толчках — в нашем материале.

Кроме того, 7 февраля в Турции произошло землетрясение в 5,6 баллов.