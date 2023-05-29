29 мая
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Происшествия

ЧП в аэропорту: Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Новокузнецка самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при подготовке к вылету в Санкт-Петербург, пишет РБК.

Самолет Nordwind.
Самолет Nordwind.
nordwindairlines.ru

На борту были 157 пассажиров. Никто не пострадал. Лайнер отбуксировали для оценки технического состояния.

Рейс выполняла авиакомпания Nordwind на Boeing 737.

Ранее пассажирский самолет задел хвостом взлетную полосу в российском аэропорту. Также лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске. При выполнении разворота к старту самолет авиакомпании «Норд Стар», выполняющего рейс Норильск-Москва, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту самолета находились 116 пассажиров и шесть членов экипажа.

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