ЧП в аэропорту: Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

На борту были 157 пассажиров. Никто не пострадал. Лайнер отбуксировали для оценки технического состояния.
Рейс выполняла авиакомпания Nordwind на Boeing 737.
Ранее пассажирский самолет задел хвостом взлетную полосу в российском аэропорту. Также лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске. При выполнении разворота к старту самолет авиакомпании «Норд Стар», выполняющего рейс Норильск-Москва, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту самолета находились 116 пассажиров и шесть членов экипажа.