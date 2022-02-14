Дело бывшего управделами правительства Алтайского края передали в суд

Уголовное дело о злоупотреблении и превышении должностных полномочий бывшим управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края Андреем Степановым передали на рассмотрение суда. Об этом сообщили в краевом УФСБ.

По версии следствия, в 2019 году он от имени управления делами при отсутствии правовых оснований заключил с одним из учебных заведений договор — чиновник якобы хотел получить второе высшее образование стоимостью более 130 тыс. рублей.

А также Степанову вменяют сокрытие срыва госконтракта на строительство наземно-подземного гаража-стоянки в 2020 году.

В декабре экс-чиновнику сменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде из-за состояния здоровья и его активного сотрудничества со следствием.