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Происшествия

Дело бывшего управделами правительства Алтайского края передали в суд

Уголовное дело о злоупотреблении и превышении должностных полномочий бывшим управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края Андреем Степановым передали на рассмотрение суда. Об этом сообщили в краевом УФСБ.

Андрей Степанов
Андрей Степанов
Анна Зайкова

По версии следствия, в 2019 году он от имени управления делами при отсутствии правовых оснований заключил с одним из учебных заведений договор — чиновник якобы хотел получить второе высшее образование стоимостью более 130 тыс. рублей.

А также Степанову вменяют сокрытие срыва госконтракта на строительство наземно-подземного гаража-стоянки в 2020 году.

В декабре экс-чиновнику сменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде из-за состояния здоровья и его активного сотрудничества со следствием.

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