Дело ветеринара-маньяка. Что известно об убийствах пяти девушек из политеха

Бывший российский чиновник признался в убийстве пяти студенток более 20 лет назад.

Бывший замглавы администрации Калманского района Алтайского края Виталий Манишин признался в убийстве пятерых студенток в 2000 году, пишет Telegram-канал Baza.

Студентки

Тогда в криминальную хронику Алтая 2000 год вошел как один из самых чудовищных. Именно тогда Алтайский край, а затем всем страна, узнала о деле "девушек из политеха".

Лилиана Вознюк, Ксения Киргизова, Анжела Бурдакова, Ольга Шмакова и Юлия Тихтиекова пропали в период с июня по август 2000 года.

Всех их объединяло одно — готовились стать студентками политехнического университета.

Позже следствию удалось установить, что часть девушек пропала, уже получив бланки из приемной комиссии, другие же вообще их не получили, хотя направлялись в АлтГТУ именно за бумагами.

Группа из Генпрокуратуры

Специально для расследования данного дела в Барнауле была создана следственная группа из работников Генпрокуратуры РФ.

В группе следователей был помощник по особым поручениям заместителя генерального прокурора РФ по Сибирскому федеральному округу Дмитрий Шашков, который впоследствии расследовал обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.

Страшные находки

Вскоре правоохранители стали находить трупы девушек в полуразложившемся состоянии, которые после серии экспертиз были идентифицированы как принадлежащие абитуриенткам Политеха.

Задержание

Сенсацией в развитии тех жутких событий стало задержание в октябре 2000 года основного подозреваемого по этому делу - 44-летнего коммерсанта, торговавшего на ярмарке во Дворце спорта в Барнауле. Осенью 2000 года следователи заподозрили в убийствах ранее судимого 45-летнего Александра Анисимова. Прямых улик против него не нашли. Вскоре мужчина свел счеты с жизнью. При этом исчезновения девушек прекратились, указывает Газета.Ru.

Особое мнение

В 2019 году Николай Турбовец, экс-глава УВД Барнаула, уходя в отставку с поста начальника Новосибирской полиции, рассказал "КП - Новосибирск", что считает нераскрытым дело 2000 года, когда маньяк похитил 5 студенток технического университета.

Тогда он не был уверен, что подозреваемый был виновен.

Перечисляя самые громкие дела его 35-летней карьеры, Турбовец назвал дело студенток, вызвавшее в 2000 году небывалый резонанс. Он считает его нераскрытым.

23 года спустя

В Алтайском крае спустя 23 года задержали подозреваемого в убийстве абитуриенток барнаульского политеха.

Подозреваемым оказался бывший замглавы Калманского района Виталий Манишин. Мужчину задержали по делу об убийстве девушки в 1989 году.

На сайте Октябрьского районного суда Барнаула появилась информация о том, что Манишина 18 мая заключили под стражу.

Ветеринар

Когда были совершены преступления, Манишин работал ветеринаром. Клиника располагалась в Калманском районе, где нашли тела убитых.

Позже он стал чиновником.

До марта этого года он занимал пост замглавы Калманской администрации, заведовал комитетом ЖКХ, строительства и газификации.

Поймать маньяка, скорее всего, ДНК-экспертиза.