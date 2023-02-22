Деловому партнеру Чубайса смягчили меру пресечения

Суд в Москве смягчил меру пресечения фигурантам дела о краже имущества у Анатолия Чубайса, сообщает ТАСС .

С них взята подписка о невыезде.

Основным фигурантом является его бывший деловой партнер Илья Сучков.

Угрозы

Следователи по этому делу взяты под государственную защиту в связи с поступающими им угрозами, указывает bfm.ru.

Что произошло

Ущерб, нанесенный бывшему гендиректору «Роснано» Чубайсу, оценивается в 70 млн рублей. Уголовное дело возбудили в 2017 году.

Чубайс заявил о краже имущества из жилого комплекса в деревне Переделки в Одинцовском районе, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок.

В 2018 году Чубайса госпитализировали в реанимацию. По словам Ксении Собчак, она связалась с женой Чубайса Авдотьей Смирновой — та рассказала, что мужу стало плохо внезапно, «начали отниматься руки и ноги».