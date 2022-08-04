У Чубайса не закрывается глаз, лицо частично парализовано, рассказала Собчак

Это синдром Гийена — Барре, сообщила Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

По ее словам, состояние стабилизировалось, но Чубайс по-прежнему находится в реанимации. У него «плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, частичный паралич лица», написала Собчак. И уточнила, что получила информацию от супруги экс-главы «Роснано» Авдотьи Смирновой.

О госпитализации 67-летнего Чубайса в реанимацию одной из европейских клиник сообщалось 31 июля, напоминает bfm.ru.

Согласно комментарию самого экс-главы «Роснано», он попал в больницу с диагнозом «синдром Гийена-Барре». Это редкое заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. По данным итальянского издания La Notizia, Чубайс находится в больнице Matre Olbia в итальянском городе Ольбия на Сардинии, куда его госпитализировали с соседнего курорта Порто-Черво.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал Чубайсу скорейшего выздоровления.

Незадолго до госпитализации Чубайс рассказал, почему ушел в отставку.

Между тем ранее сообщалось, что силовики ищут скрытые счета с миллиардами Чубайса в Европе.

Также сообщалось, что Чубайс уехал в Италию и не планирует возвращаться для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей.

По данным источника, он покинул РФ на частном самолете: летел через Турцию. Позднее представитель Чубайса сообщал, что бывший руководитель компании находится в Израиле.

21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».