Депутат-единоросс распиливал рельсы, чтобы проложить дорогу к своей пилораме

В отношении депутата Лебяженского поселения Ленинградской области от партии «Единая Россия» и его помощника, которые пытались похитить рельс, возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Северно-Западного управления СК на транспорте.

Вместе со своим помощником по имени Шамиль депутат приехал на недействующий участок железной дороги. Отпилил 25 метров рельса, разрезал на куски, погрузил в грузовик.

В этот момент подоспел наряд полиции, который заметил мужчин по пути на другой вызов, сообщает 47news.ru. Мужчина сначала представился безработным.

Но быстро выяснилось, что это муниципальный депутат-единоросс Евгений Будаев.

Депутату рельсы были нужны, чтобы построить дорогу к своей пилораме, пишет bfm.ru. Депутатская пилорама пока осталась без подъездного пути, который народный избранник хотел построить для вагонетки.

Ведется разбирательство.