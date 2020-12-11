Депутат-единоросс распиливал рельсы, чтобы проложить дорогу к своей пилораме

Вместе со своим помощником по имени Шамиль депутат приехал на недействующий участок железной дороги. Отпилил 25 метров рельса, разрезал на куски, погрузил в грузовик.
В этот момент подоспел наряд полиции, который заметил мужчин по пути на другой вызов, сообщает 47news.ru. Мужчина сначала представился безработным.
Но быстро выяснилось, что это муниципальный депутат-единоросс Евгений Будаев.
Депутату рельсы были нужны, чтобы построить дорогу к своей пилораме, пишет bfm.ru. Депутатская пилорама пока осталась без подъездного пути, который народный избранник хотел построить для вагонетки.
Ведется разбирательство.