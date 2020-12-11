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Происшествия

Депутат-единоросс распиливал рельсы, чтобы проложить дорогу к своей пилораме

В отношении депутата Лебяженского поселения Ленинградской области от партии «Единая Россия» и его помощника, которые пытались похитить рельс, возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Северно-Западного управления СК на транспорте.

Рельсы. Железнодорожные пути.
Рельсы. Железнодорожные пути.
СС0

Вместе со своим помощником по имени Шамиль депутат приехал на недействующий участок железной дороги. Отпилил 25 метров рельса, разрезал на куски, погрузил в грузовик.

В этот момент подоспел наряд полиции, который заметил мужчин по пути на другой вызов, сообщает 47news.ru. Мужчина сначала представился безработным.

Но быстро выяснилось, что это муниципальный депутат-единоросс Евгений Будаев.

Депутату рельсы были нужны, чтобы построить дорогу к своей пилораме, пишет bfm.ru. Депутатская пилорама пока осталась без подъездного пути, который народный избранник хотел построить для вагонетки.

Ведется разбирательство.

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