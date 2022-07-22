Дерево повалилось на дорогу в Барнауле из-за сильного ветра

В Барнауле упало дерево из-за сильных порывов ветра 22 июля. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел рядом с домом № 146а на улице Георгия Исакова. На кадрах видно, что дерево повалилось на дорогу рядом с припаркованными автомобилями.

Барнаульцы рассказали, что тополь на проезде 9 Мая также едва не упал под воздействием стихии. Дерево сломалось и повисло в опасной близости от проезжей части.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в Алтайском крае ветреную, но жаркую погоду. В частности, региональный Гидрометцент предупредил о порывах ветра до 20 метров в секунду.

Напомним, вечером 21 июля в алтайских селах выпал град. Судя по фото, в некоторых районах град был очень крупным — не меньше грецкого ореха.