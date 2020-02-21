20 февраля на 131 км автодороги Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области случилось жесткое ДТП. Пострадали три человека, двое из которых подростки, сообщили в ГУ МВД по НСО.

Водитель-женщина за рулем Datsun двигалась в сторону Барнаула и по касательной задела Honda Accord, который двигался во встречном направлении, а после этого столкнулась с Infiniti FX50, который также двигался по встречке.

ДТП на Чуйском тракте 20 февраля. ГУ МВД по Новосибирской области

В результате ДТП пострадала водитель Datsun и две ее пассажирки 12 и 17 лет.

По предварительным сведениям, все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Кроме того, у обеих пассажирок медики диагностировали тупую травму живота.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.