Водитель-женщина за рулем Datsun двигалась в сторону Барнаула и по касательной задела Honda Accord, который двигался во встречном направлении, а после этого столкнулась с Infiniti FX50, который также двигался по встречке.
В результате ДТП пострадала водитель Datsun и две ее пассажирки 12 и 17 лет.
По предварительным сведениям, все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Кроме того, у обеих пассажирок медики диагностировали тупую травму живота.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.