22 октября
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Происшествия

Два года в тюрьме проведет рубцовчанин за жесткий разгон шумных подростков

42-летний житель Рубцовска решил прогнать компанию подростков со стройки, но не рассчитал и причинил тяжелый вред одному из них.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

Мужчину осудили по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Все случилось днем в апреле 2020 года. Трое несовершеннолетних тусовались на третьем этаже строящегося здания. Они громко кричали и выражались нецензурной бранью.

Живущий по соседству от стройки мужчина решил прогнать подростков, которые, увидев его, бросились бежать.

«Мужчина догнал 15-летнего потерпевшего и нанес ему неустановленным предметом один удар по голове. После второго удара подросток не удержался на металлической конструкции и упал с высоты пяти метров на бетонный пол, получив множественные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Обвиняемый не признал своей вины. Суд приговорил его к двум годам тюрьмы общего режима.

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