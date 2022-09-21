21 сентября
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Происшествия

Двое местных мальчиков спасли алтайскую семью в Геленджике

Двое школьников 12-летний Дмитрий Алтухов и 14-летний Тихон Евшанов спасли семью из трех человек. Это были туристы из Алтайского края. Об этом мэр курорта Алексей Богодистов рассказал в своем Telegram-канале.

Двое местных мальчиков спасли Алтайскую семью в Геленджике
Двое местных мальчиков спасли Алтайскую семью в Геленджике
Алексей Богодистов

В тот день мальчики тренировались по парусному спорту. Один из них заметил, как катамаран вдруг пошел под воду. Катающиеся на нем туристы кричали и звали на помощь. С ними был 4-летний ребенок.

Ребята не растерялись и подошли на своих лодках к семье. Люди уже были полностью в воде. Тихон и Дмитрий взяли туристов к себе в лодку. В первую очередь малыша, а его мама и папа схватились за борт.

Пока к ним шел спасательный катер, мальчики успокаивали напуганных туристов.

Глава города лично поблагодарил ребят и их родителей за правильное воспитание детей.

В будущем Дмитрий хочет стать стоматологом или программистом, а Тихон — спецназовцем или мультипликатором.

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