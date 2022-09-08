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Происшествия

Двух сибиряков сбили насмерть на железнодорожных путях

Двое мужчин попали под поезд в Новосибирске 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

Грузовой поезд.
Грузовой поезд.
сибфоут.мвд.рф

Утром грузовой поезд смертельно травмировал пешехода на железнодорожном перегоне станций Чик-Коченево.

Полицейские установили, что 67-летний мужчина стоял в колее ж/д пути, когда подъезжал поезд. Машинист подал предупреждающий звуковой сигнал, но мужчина не отреагировал.

Тогда применили экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм потерпевший скончался на месте. По данным СК, он был пьян.

Вечером 7 сентября похожая трагедия случилась на перегоне станций Ояш-Чебула. 40-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался в колее железной дороги.

Когда подъехал грузовой поезд, мужчина не успел отреагировать. Произошло столкновение, потерпевший скончался на месте.

Обстоятельства обоих случаев выясняются.

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