Экс-министр транспорта выбрал адвоката, работавшего по делу экс-депутата АКЗС

Как стало известно altapress.ru, интересы экс-министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева, обвиняемого в получении взятки, представляет адвокат Наталья Картушина. Напомним, экс-министр признал вину в инкримнируемом ему преступлении и находится под домашним арестом.

Наталья Картушина подтвердила altapress.ru, что является защитником экс-министра транспорта, но от каких-либо комментариев по делу отказалась, заявив, что клиент не уполномочил ее на общение с прессой.

Что известно об адвокате

Наталья Картушина — опытный адвокат, стаж ее работы профессии — более 40 лет, сообщала она сама в интервью СМИ в 2020 году. Она — заведующий адвокатской конторой № 1 Октябрьского района Барнаула и член совета Алтайской коллегии адвокатов, следует из информации, опубликованной на сайте коллегии.

В 2017 году работала одним из адвокатов Александра Мастинина, руководителя управляющей компании «Родной Барнаул» и на тот момент — депутата АКЗС, признанного виновным в присвоении и растрате.

Александр Мастинин в суде. Олег Богданов , altapress.ru

В 2018 году представляла интересы мужчины, который разместил в интернете объявления о продаже шин, которых у него не было. Несуществующие шины он продал 10 гражданам, получив от них 104 тыс. рублей. Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон, согласно базе судебных решений ГАС «Правосудие».

В том же 2018 году защищала мужчину, обвиненного в мошенничестве — он похитил путем обмана более 10 млн рублей у фирмы в ходе коммерческих сделок по поставке двигателей и техники. В краевом суде срок наказания был смягчен с 3 лет 6 месяцев до 2 года 6 месяцев.

В 1990-х годах Картушина работала защитником в громком уголовном деле, связанном с банком «Сибирский альянс» и невостребованными ваучерами. Она представляла интересы одного из двух обвиняемых.

В дальнейшем оба фигуранта — бывший вице-губернатор Сергей Потапов и экс-председатель правления банка Николай Кузнецов — были оправданы.

Наносят дорожную разметку. Олег Богданов

Что известно о деле Дементьева

46-летнего Александра Дементьева, работавшего министром транспорта края с октября 2018 года по 24 мая 2021-го, обвинили в получении взятки в особо крупном размере — более 5 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Экс-министра задержали в Москве сотрудники СКР и ФСБ и доставили в Барнаул самолетом.

В следственном комитете сообщили, что он получил взятку в 2020 году от директора одной из компаний, которая занимается нанесением дорожной разметки. Взятка, по данным издания «Коммерсантъ», получена в два приема. Название фирмы не уточняется.

Дементьев признал свою вину в получении взятки и по решению суда помещен под домашний арест.

Наручники , арест. СС0

Один из адвокатов, с которыми побеседовал altapress.ru о деле Дементьева, обратил внимание на тенденцию: в последнее время чиновники, как правило, сразу, в самом начале следствия, признают вину в коррупционном преступлении.

Именно так поступили, в частности, экс-вице-мэр Барнаула Александр Алексеенко, бывшая замглавы минздрава региона Елена Кравец, бывший глава Октябрьского района Андрей Овсянников, экс-начальник управления лесами минприроды края Владимир Черных.