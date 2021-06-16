Экс-министр транспорта выбрал адвоката, работавшего по делу экс-депутата АКЗС

Наталья Картушина подтвердила altapress.ru, что является защитником экс-министра транспорта, но от каких-либо комментариев по делу отказалась, заявив, что клиент не уполномочил ее на общение с прессой.
Что известно об адвокате
Наталья Картушина — опытный адвокат, стаж ее работы профессии — более 40 лет, сообщала она сама в интервью СМИ в 2020 году. Она — заведующий адвокатской конторой № 1 Октябрьского района Барнаула и член совета Алтайской коллегии адвокатов, следует из информации, опубликованной на сайте коллегии.
В 2017 году работала одним из адвокатов Александра Мастинина, руководителя управляющей компании «Родной Барнаул» и на тот момент — депутата АКЗС, признанного виновным в присвоении и растрате.
В 2018 году представляла интересы мужчины, который разместил в интернете объявления о продаже шин, которых у него не было. Несуществующие шины он продал 10 гражданам, получив от них 104 тыс. рублей. Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон, согласно базе судебных решений ГАС «Правосудие».
В том же 2018 году защищала мужчину, обвиненного в мошенничестве — он похитил путем обмана более 10 млн рублей у фирмы в ходе коммерческих сделок по поставке двигателей и техники. В краевом суде срок наказания был смягчен с 3 лет 6 месяцев до 2 года 6 месяцев.
В 1990-х годах Картушина работала защитником в громком уголовном деле, связанном с банком «Сибирский альянс» и невостребованными ваучерами. Она представляла интересы одного из двух обвиняемых.
В дальнейшем оба фигуранта — бывший вице-губернатор Сергей Потапов и экс-председатель правления банка Николай Кузнецов — были оправданы.
Что известно о деле Дементьева
46-летнего Александра Дементьева, работавшего министром транспорта края с октября 2018 года по 24 мая 2021-го, обвинили в получении взятки в особо крупном размере — более 5 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Экс-министра задержали в Москве сотрудники СКР и ФСБ и доставили в Барнаул самолетом.
В следственном комитете сообщили, что он получил взятку в 2020 году от директора одной из компаний, которая занимается нанесением дорожной разметки. Взятка, по данным издания «Коммерсантъ», получена в два приема. Название фирмы не уточняется.
Дементьев признал свою вину в получении взятки и по решению суда помещен под домашний арест.
Один из адвокатов, с которыми побеседовал altapress.ru о деле Дементьева, обратил внимание на тенденцию: в последнее время чиновники, как правило, сразу, в самом начале следствия, признают вину в коррупционном преступлении.
Именно так поступили, в частности, экс-вице-мэр Барнаула Александр Алексеенко, бывшая замглавы минздрава региона Елена Кравец, бывший глава Октябрьского района Андрей Овсянников, экс-начальник управления лесами минприроды края Владимир Черных.