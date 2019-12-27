Экс-полицейским в Уфе вынесли приговор за изнасилование коллеги

В Уфе трое бывших полицейских получили от шести до семи лет тюремного заключения по делу об изнасиловании коллеги, пишет РИА «Новости».

Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева приговорили к семи годам лишения свободы, Павла Яромчука — к шести годам. При этом сторона обвинения настаивала на наказании от восьми до девяти лет колонии. Осужденные также должны заплатить потерпевшей три миллиона рублей моральной компенсации.

Приговор пока не вступил в силу. По словам адвоката одного из экс-полицейских, защита будет оспаривать решение суда. Он заявляет, что клиенты невиновны.

В свою очередь, представители потерпевшей назвали приговор справедливым. «Эта девочка противостояла всей системе, она вынесла вопросы 17 адвокатов обвиняемых, мы довольны решением суда», — говорит адвокат Ирина Валиева.

Что произошло

В октябре 2018 года 23-летняя девушка, работавшая на тот момент в отделе Уфимского района, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Она обвинила трех своих коллег в том, что они напали и надругались над ней на рабочем месте. Полицейских задержали и отправили в следственный изолятор, однако после поместили под домашний арест. Их также уволили из отдела полиции Уфимского района. Экс-полицейские не признали себя виновными.

Впоследствии потерпевшую также уволили из органов внутренних дел, так как выяснилось, что в момент совершения преступления она выпивала с коллегами на рабочем месте. Свидетели рассказали, что на следующий день после изнасилования девушка пришла на работу в хорошем настроении. Один из осужденных, Эдуард Матвеев, при всех высказал недовольство ее работой, вечером того же дня женщина написала заявление об изнасиловании.

Также известно, что изнасилованная женщина оказалась дочкой высопоставленного силовика.