27 эпизодов. Как налоговик из Рубцовска присвоил 4 млн налоговых вычетов

Бывшего налогового инспектора отдела камеральных проверок МИФНС России № 12 по Алтайскому краю обвиняют в мошенничестве. За один год он похитил более 4 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с 2011 по 2012 годы налоговик присвоил свыше 4 млн рублей путем незаконного получения налогового вычета.

Мужчина предоставил в ИФНС ложные сведения о приобретении недвижимости, после чего со служебных компьютеров сотрудников инспекции внес недостоверные сведения в программу. В результате деньги в виде налогового вычета поступали на банковские карты третьих лиц, которых он подыскал заранее.

Следователи сумели доказать 27 преступных эпизодов. Чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, на его имущество (общей стоимостью 900 тысяч рублей) наложен арест. Теперь экс-инспектору грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн. рублей.

Ранее altapress.ru писал о том, как бывшие аудитор и налоговик с Алтая занимались крупными хищениями из бюджета.