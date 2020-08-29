Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 августа 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

27 эпизодов. Как налоговик из Рубцовска присвоил 4 млн налоговых вычетов

Бывшего налогового инспектора отдела камеральных проверок МИФНС России № 12 по Алтайскому краю обвиняют в мошенничестве. За один год он похитил более 4 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Налоги.
Налоги.
www.nalog.ru

По версии следствия, с 2011 по 2012 годы налоговик присвоил свыше 4 млн рублей путем незаконного получения налогового вычета.

Мужчина предоставил в ИФНС ложные сведения о приобретении недвижимости, после чего со служебных компьютеров сотрудников инспекции внес недостоверные сведения в программу. В результате деньги в виде налогового вычета поступали на банковские карты третьих лиц, которых он подыскал заранее.

Следователи сумели доказать 27 преступных эпизодов. Чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, на его имущество (общей стоимостью 900 тысяч рублей) наложен арест. Теперь экс-инспектору грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн. рублей.

Ранее altapress.ru писал о том, как бывшие аудитор и налоговик с Алтая занимались крупными хищениями из бюджета.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость