Футболисты массово отравились перед матчем в Грозном

После обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея.
В итоге отравились 14 игроков и пять человек из персонала, указывает Lenta.ru.
У отравившихся футболистов обезвоживание, они были не готовы к игре. Тем не менее, игра состоялась.
Матч «Ахмата» и «Сочи» завершился победой грозненцев со счетом 1:0.
Ранее массово отравились дети на соревнованиях по боксу.
11 спортсменов попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию из гостиничного комплекса «Вавеллит». Там остановились участники, тренеры и судьи соревнований по боксу.
Дети обедали в столовой гостиницы.
С места изъяли пробы пищи и воды, указывает. Полиция проводит проверку.
Также более 60 россиян отравились едой из бургерной.
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