Футболисты массово отравились перед матчем в Грозном

Больше половины игроков «Сочи» отравились перед выездным матчем против грозненского «Ахмата», сообщает «Матч ТВ» .

После обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея.

В итоге отравились 14 игроков и пять человек из персонала, указывает Lenta.ru.

У отравившихся футболистов обезвоживание, они были не готовы к игре. Тем не менее, игра состоялась.

Матч «Ахмата» и «Сочи» завершился победой грозненцев со счетом 1:0.

Ранее массово отравились дети на соревнованиях по боксу.

11 спортсменов попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию из гостиничного комплекса «Вавеллит». Там остановились участники, тренеры и судьи соревнований по боксу.

Дети обедали в столовой гостиницы.

С места изъяли пробы пищи и воды, указывает. Полиция проводит проверку.

Также более 60 россиян отравились едой из бургерной.

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