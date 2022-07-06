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Происшествия

Глава алтайского муниципалитета оплатил свое образование из бюджета и получил условный срок

Глава одного из муниципальных образований Баевского района оплатил свое образование в вузе из бюджетных средств, за что попал под следствие. Об этом сообщает СУ СКР Алтайского края в среду, 6 июля 2022 года.

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com

Мужчина возглавлял муниципалитет с 2019 по 2020 годы, а параллельно решил отучиться на юриста в ВУЗе. Как выяснили следователи, чиновник позаботился, чтобы его высшее образование оплачивалось из бюджетных средств, в результате чего Баевский район понес ущерб в размере 108 тысяч рублей.

Действия главы муниципального образования квалифицированы как растрата с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Суд признал бывшего чиновника виновным и приговорил его к двум годам условного лишения свободы с запретом занимать определенные должности на госслужбе.

Напомним, Дмитрия Шипунова — экс-замглавы администрации Первомайского района в Алтайском крае — осудили за взятку в 400 тыс. рублей. Ее чиновник получил в 2000—2021 годах от директора одной из фирм.

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