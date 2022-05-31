31 мая
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Происшествия

Главврач ЦРБ в Алтайском крае забирал себе премии работников

Главный врач Поспелихинской центральной районной больницы обвиняется в превышении полномочий — он собирал с работников их премии и оплату дополнительной работы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Врачи.
Врачи.
unsplash.com

Из корыстной заинтересованности главврач дал в ходе личных встреч, а также через своего подчиненного, заведомо незаконные указания, согласно которым ряд работников больницы должны были после получения премий и доплат за дополнительную работу передавать ему заранее оговоренную сумму как в наличной, так и в безналичной форме.

Сотрудники больницы были вынуждены согласиться исполнять незаконные указания.

Таким образом, главврач незаконно получил различными частями от работников больницы почти 50 тыс. рублей.

А ранее заместителя главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера признали виновным в получении взятки от предпринимателя.

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