Главврач ЦРБ в Алтайском крае забирал себе премии работников

Из корыстной заинтересованности главврач дал в ходе личных встреч, а также через своего подчиненного, заведомо незаконные указания, согласно которым ряд работников больницы должны были после получения премий и доплат за дополнительную работу передавать ему заранее оговоренную сумму как в наличной, так и в безналичной форме.
Сотрудники больницы были вынуждены согласиться исполнять незаконные указания.
Таким образом, главврач незаконно получил различными частями от работников больницы почти 50 тыс. рублей.
А ранее заместителя главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера признали виновным в получении взятки от предпринимателя.