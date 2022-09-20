Год со дня трагедии в Пермском государственном университете. Вспоминаем страшные события 20 сентября

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Как началась стрельба?

В 11:30 на территории Пермского госуниверситета появился молодой человек, одетый в черное с оружием в руках. Его лицо скрывала балаклава.

Он открыл огонь по находящимся на территории вуза студентам. Через час стрелка обезвредили.

В результате 6 человек погибло, более 20 были ранены, 37 лиц получили различные телесные повреждения.