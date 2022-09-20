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Происшествия

Год со дня трагедии в Пермском государственном университете. Вспоминаем страшные события 20 сентября

20 сентября 2021 года молодой человек открыл стрельбу по студентам ПГНИУ. В результате погибло 6 человек, два десятка были ранены. Altapress.ru рассказывает, как произошла трагедия год назад.

Пермский государственный университет
Пермский государственный университет
Wikimedia Commons
1
Как началась стрельба?

В 11:30 на территории Пермского госуниверситета появился молодой человек, одетый в черное с оружием в руках. Его лицо скрывала балаклава.

Он открыл огонь по находящимся на территории вуза студентам. Через час стрелка обезвредили.

В результате 6 человек погибло, более 20 были ранены, 37 лиц получили различные телесные повреждения.

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Кем оказался стрелок?

Стрелком оказался бывший студент первого курса юридического факультета Тимур Бекмансуров.

Стрелок Тимур Бекмансуров
Стрелок Тимур Бекмансуров
Wikimedia Commons
3
Какое наказание предъявили преступнику?

После трагедии обвиняемого арестовали на два месяца прямо в больнице, он признал вину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

25 июля завершили расследование уголовного дела. РБК сообщает:

«Тимура Бекмансурова обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пп. „а“, „е“, „и“ ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. „а“, „е“, „и“ ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; умышленное повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений, общеопасным способом)».

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
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Что-то изменилось в пермском вузе после трагедии?

По рассказам студентов, поменяли систему охраны. На место старых охранников пришли более молодые сотрудники Россгвардии.

Ужесточили контроль на входе в здание университета. Установили систему распознавания лиц и систему оповещения при входе неизвестного лица.

5
Память о случившемся

Сегодня Пермский государственный университет провел памятные мероприятия, посвященные трагедии. Об этом сообщили Ura.ru.

На территории вуза прошли концерт, открытая дискуссия об осмыслении насилия и совещание, посвященное комплексной безопасности вузов.

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