Год со дня трагедии в Пермском государственном университете. Вспоминаем страшные события 20 сентября

В 11:30 на территории Пермского госуниверситета появился молодой человек, одетый в черное с оружием в руках. Его лицо скрывала балаклава.
Он открыл огонь по находящимся на территории вуза студентам. Через час стрелка обезвредили.
В результате 6 человек погибло, более 20 были ранены, 37 лиц получили различные телесные повреждения.
Стрелком оказался бывший студент первого курса юридического факультета Тимур Бекмансуров.
После трагедии обвиняемого арестовали на два месяца прямо в больнице, он признал вину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
25 июля завершили расследование уголовного дела. РБК сообщает:
«Тимура Бекмансурова обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пп. „а“, „е“, „и“ ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. „а“, „е“, „и“ ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; умышленное повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений, общеопасным способом)».
По рассказам студентов, поменяли систему охраны. На место старых охранников пришли более молодые сотрудники Россгвардии.
Ужесточили контроль на входе в здание университета. Установили систему распознавания лиц и систему оповещения при входе неизвестного лица.
Сегодня Пермский государственный университет провел памятные мероприятия, посвященные трагедии. Об этом сообщили Ura.ru.
На территории вуза прошли концерт, открытая дискуссия об осмыслении насилия и совещание, посвященное комплексной безопасности вузов.