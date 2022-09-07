7 сентября
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Происшествия

Годовалый малыш и его бабушка погибли при пожаре в Сибири

Следователи СУ СКР по Томской области возбудили уголовное дело после гибели малолетнего ребенка и его бабушки в пожаре в собственном доме, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожарные.
Пожарные.
22.mchs.gov.ru

Как следует из материалов дела, утром 6 сентября в частном доме в поселке Заводской в Томской области вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели нашли годовалого ребенка и его бабушку. Они отравились угарным газом.

На момент обнаружения сотрудниками МЧС женщина еще была жива, однако вскоре скончалась в машине скорой помощи.

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Расследование дела продолжается.

Ранее стали известны подробности массовой аварии со сгоревшим автомобилем.

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